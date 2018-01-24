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    PYD/PKK'nın Afrin'de ele geçen mevzileri görüntülendi

    HATAY (AA)
    24.01.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği alanlardaki PYD/PKK mensuplarınca oluşturulan betonarme ve çukur mevziler görüntülendi.

    Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. 

    Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi. 

    Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti. 

    Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı. 

    Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi. 

     

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    Etiketler: TSK , son dakika
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