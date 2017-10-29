PYD, Esad rejiminin teklifini geri çevirdi

Ancak örgüt halihazırda işgal ettiği tüm bölgeler için federasyon statüsü istedi. Görüşme Haseke ilinin rejim kontrolünde bulunan merkezi Kamışlı’da gerçekleşti. Esad rejimi adına görüşmeye istihbaratın en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk katıldı. Memluk, PYD’nin Suriye iç savaşında 2012’den sonra işgal ettiği Arap bölgelerinden çekilmesi halinde, örgütün kalan yerlerdeki hakimiyetini, özerklik statüsü vererek tanıyacaklarını bildirdi. Ancak örgüt elebaşları, ülkenin anayasal sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve hakimiyet kurdukları alana federal statü verilmesini talep etti. Bunun üzerine pazarlık çıkmaza girdi. Taraflar daha sonra yeniden görüşmek üzere anlaştı.