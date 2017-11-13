PYD, DEAŞ’lı aileleri Rusya’ya teslim etti

SURİYE’de terör örgütü PKK’nın kolu PYD sorumluları, terör örgütü DEAŞ’ın bu ülkedeki merkezi olan Rakka’da buldukları Kafkasya kökenli kadın ve çocukları Rus yetkililere teslim etti. Rakka, 17 Ekim’de ABD’nin desteklediği ve en büyük bileşenin PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ele geçirilmişti. Kamışlı kentinde bir basın toplantısında konuşan PYD’nin silahlı kolu YPG’nin sözcüsü Nouri Mahmoud, “DEAŞ ailelerini resmen Rus yetkililere teslim ediyoruz” dedi. Abdül Kerim Ömer adlı bir SDG yetkilisi de yaptığı açıklamada, “Ellerine Suriyelilerin kanı bulaşmamış Rusya vatandaşlarını iade ettik” dedi.

42 KİŞİ İADE EDİLDİ

Amr, 13 kadın ve 29 çocuğun Rus yetkililere teslim edildiğini duyurdu. SDG sorumlusu Amr, Fransız AFP’ye yaptığı açıklamada Rusya tarafından Soçi kentinde düzenlenmek istenen “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”ne davet edildiklerini de söyledi. Bu aileler Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Çeçenistan’ı temsil eden Rus Senatör Ziyad Sabsabi ile Suriye’de görevli Rus Korgeneral Aleksey Kim tarafından teslim alındı. Ziyad Sabsabi, aynı zamanda Çeçen lider Ramzan Kadirov’un Suriye Özel Temsilcisi. Basın toplantısında konuşan Rus temsilciler, birkaç ailenin zamanında Suriye’ye gittiklerini ve kendilerini savaşın ortasında buldukları için Rusya’ya dönemediklerini söyledi. Teslim alınan ailelerin Çeçenistan ve Dağıstan kökenli olduğu iddia edildi. Ancak ABD öncülüğündeki koalisyona yakın “Kafkas Gerçekleri” sitesi, iade olayının Kadirov’un DEAŞ saflarında Moskova adına çalışan elemanlarını kurtarma operasyonu” olduğunu iddia etti.

GİZLİ ‘RAKKA ANLAŞMASI’ SU YÜZÜNE ÇIKTI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, DEAŞ’lı teröristlerin ve ailelerinin Rakka’dan tahliyesine olanak sağlayan Ekim ayındaki anlaşmanın ayrıntılarına ulaştı. Buna göre; ana omurgasını terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ve ABD liderliğindeki Koalisyon’un gözü önünde yabancı savaşçıların da aralarında bulunduğu birçok DEAŞ’lı’nın ağır silahlarıyla Rakka’dan çıkmasına izin verildi. Yabancı teröristlerin arasında Türkiye, Fransa, Çin, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’tan militanlar bulunuyordu. Haberde, DEAŞ’lıların bir kısmının Türkiye’ye girdiği ifade edildi. Tahliye sırasında Rakka’da gizli çekilen görüntülerden DEAŞ’lıların taşıyabildiği kadar silah ve mühimmat götürdüğü anlaşılıyor.