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    PYBS bursları yattı mı?

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 14:38 | Son Güncelleme:

    PYBS bursları yattı mı sorusuna cevap arayan öğrenciler, bu ay içerisinde alacakların burs ücretlerinin yatacağı tarihi sorguluyor. Kazanmış oldukları sınavın ardından ilk kez burs alacakların da merakla beklediği PYBS bursları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Öğrenci isimlerine yatırılacak olan burslar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek. İşte, PYBS bursları yattı mı sorusunun cevabı

    PYBS bursları yattı mı sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Öğrenciler kadar velilerin de sorguladığı PYBS bursları, MEB tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, bu döneme ait PYBS bursları yattı mı? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    PYBS BURSLARI YATTI MI?

    2017 yılı içerisindeki 3. ödeme dönemi olan bu ayda, öğrenciler 573 ile 613 TL arasında burs alacak. Bu ödeme Temmuz, Ağustos,Eylül aylarının hak ediş ödemesi olacak (1 Temmuz’dan 30 Eylül’e kadar olan dönemin ödemesidi)

    Bu ödeme yaklaşık olarak 1-10 Ekim arasında Mal Müdürlüklerine gönderilir. Yaklaşık olarak yaz tatili bu aylara denk geldiği için öğrenciler bu ayda burs alıp almayacağını merak eder. Bu konuda hak ettiğiniz için okulların tatil olup olmadığına bakılmaksızın ödemeler devam eder. Mal müdürlükleri de kısa bir sürede hesabınıza aktarır.

    İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

    Etiketler: bursluluk , pybs yattı mı
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