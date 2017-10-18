PYBS bursları yattı mı sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Öğrenciler kadar velilerin de sorguladığı PYBS bursları, MEB tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, bu döneme ait PYBS bursları yattı mı? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

PYBS BURSLARI YATTI MI?

2017 yılı içerisindeki 3. ödeme dönemi olan bu ayda, öğrenciler 573 ile 613 TL arasında burs alacak. Bu ödeme Temmuz, Ağustos,Eylül aylarının hak ediş ödemesi olacak (1 Temmuz’dan 30 Eylül’e kadar olan dönemin ödemesidi)

Bu ödeme yaklaşık olarak 1-10 Ekim arasında Mal Müdürlüklerine gönderilir. Yaklaşık olarak yaz tatili bu aylara denk geldiği için öğrenciler bu ayda burs alıp almayacağını merak eder. Bu konuda hak ettiğiniz için okulların tatil olup olmadığına bakılmaksızın ödemeler devam eder. Mal müdürlükleri de kısa bir sürede hesabınıza aktarır.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.