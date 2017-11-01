'Putin'in yeğeni' ile tuzağa düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimleri sırasında kampanya şefliğini üstlenen Paul Manafort ile eski iş ortağı Rick Gates’in Rusya’nın bu seçimlere müdahalesine yönelik soruşturmada ev hapsine alınmasının yankıları sürüyor. Trump’ın dış politika danışmanı olarak tanıtılan ve geçen temmuzdan beri tutuklu olan 30 yaşındaki George Papadopoulos ise mercek altında.



‘KİRLİ BİLGİLER’

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, mahkeme belgelerinin Papadopoulos’un Dulles Uluslararası Havalimanı’ında geçen temmuzda tutuklanmasından bu yana müfettişlerle işbirliği yaptığını ortaya koyduğunu yazdı. Buna göre Papadopoulos, FBI’ya ilk ifade verdiği Ocak 2017’de İngiltere’de Londra Diplomasi Akademisi’nde görevli Prof. Joseph Mifsud’un kendisine yaklaşarak Hillary Clinton ile ilgili ‘binlerce e-posta’ dahil ‘kirli’ bilgiler olduğunu söylediğini aktardı. Fakat Mifsud’un Kremlin’le bağlantısı olduğunu anladığını söylemedi. Oysa Papadopoulos, Rusya bağlantısından şüphelenmişti.



TOPLANTI PLANI

Mart 2016’da Profesör Mifsud ile buluşan Papadopoulos, Cumhuriyetçi parti seçim kampanyası şefi ve diğer dış politika danışmanlarına bir e-posta gönderdi. Bu mesajda Mifsud’un kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘yeğeni’ ile bir araya getirdiğini ve Londra’daki Rus Büyükelçisi ile tanıştırılacağını iddia edip, amacın da “Başkan Trump yönetimi altında ABD-Rusya ilişkilerini tartışmak için Rus liderliği ve kampanya arasında bir toplantı ayarlamak” olduğunu belirtti. Ancak söz konusu kadın Putin’in akrabası değildi, Rusya’nın Londra elçisi ile de bir tanışma olmadı ve Papadopoulos tüm bu temasları ile ilgili FBI’ya yalan beyanda bulundu.



CLINTON’IN E-POSTALARı

Papadopoulos, Trump ve kampanya yetkilileriyle görüşmesinde ise kendisini Trump ile Putin arasında yüz yüze bir buluşma ayarlayabilecek bağlantılara sahip biri olarak tanıttı. Bu buluşmadan sonra Papadopoulos, ‘Putin’in yeğeni’ ve bir Rus Dışişleri yetkilisi arasındaki yoğun iletişim sürdü. Nisan ayında ‘Putin’in yeğeni’nden Papadopoulous’a gelen bir e-postada, “Sohbetimiz ve talebinizle ilgili kişisel bağlantılarıma haber verdim. Belirtildiği üzere Bay Trump ile iyi bir ilişki imkânından ötürü hepimiz heyecanlıyız” denildi. Sonra 26 Nisan 2016’da Papadopoulos, Prof. Joseph Mifsud ile Londra’da bir otelde kahvaltıda bir araya geldi. Mifsud, Papadopoulos’a, “Ruslar, Clinton’ın e-postalarına sahip. E-postalardan binlercesine sahipler” dedi.



WP’ye göre sızıntının zamanlaması kritikti. Dünyanın geri kalanı Clinton’ın kampanyası ile Demokratik Ulusal Komite’nin e-postalarının sızdırıldığından aylarca habersiz kaldı. Ancak sızıntı 19 Mart’ta Clinton’ın kampanya başkanı John Podesta’nın virüslü bir e-postayı tıklamasıyla başlamıştı. Bir ay sonra ise bir Rus hacker grubu, Demokratik Ulusal Komite’nin e-postalarını ele geçirdi. Tüm bu olaylar 22 Temmuz’da ortaya çıktı.



FBI’IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Papadopoulos ise 26 Nisan’da Prof. Mifsud ile görüşmesinde sonra Trump kampanyasına Trump ile Vladimir Putin’in Moskova’da bir araya gelmesini organize etmek için öneri sunmaya devam etti. WP gazetesine göre Trump ekibi buna olumsuz yaklaşmasa da Trump-Putin buluşması hiçbir zaman gerçekleşmedi. Papadopoulos’un Mifsud ve sözde ‘Putin’in yeğeni’ ile süren temasları FBI’ın dikkatini çekti.



TRUMP: O KANITLANMIŞ BİR YALANCI

ABD Başkanı Donald Trump, George Papadopoulos ile ilgili haberlere Twitter’dan tepki gösterdi. Trump, “Sahte Haberler fazla mesai yapıyor. Paul Manfort’un avukatının söylediği gibi “gizli anlaşma” yok ve bahsi geçen olaylar o kampanyaya katılmadan çok önce oldu. Çok az kişi, yalancı olduğu çoktan kanıtlanmış olan bu genç, alt seviyedeki gönüllüyü tanıyordu. Demokratları kontrol edin!” diyerek şu anda tutuklu olan George Papadopoulos’un yalancı olduğunu iddia etti ve Demokrat Parti’ye yüklendi.



LAVROV: TEK BİR DELİL PARÇASI BİLE YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddialara cevap verirken, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair “tek bir delil parçası bile yok” dedi. Lavrov, Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada “Bildiğiniz gibi tek bir delil parçası olmadan sadece ABD seçimlerine değil Avrupa ülkelerindekilere de karışmakla suçlanıyoruz. Son olarak Moskova’nın Güney Afrika’da bir bakanın atanmasına karar verdiği iddia edildi. Hayal gücünde sınır yok” dedi.