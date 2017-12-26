Putin’in en dişli rakibine yasak

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü muhaliflerinden biri olarak görülen Aleksey Navalni’nin gelecek yılki başkanlık seçimlerine katılması resmen yasaklandı.

Merkezi Seçim Komisyonu, muhalif siyasetçinin yolsuzluktan mahkûm olması nedeniyle seçimlerde aday olamayacağını duyurdu. Ancak Navalni, hakkında verilen ertelenmiş 5 yıllık hapis cezasını siyasi olarak nitelendiriyor. 41 yaşındaki Rus muhalif, kararın Rusya’nın durumuna ilişkin gerçekleri söylemesini engelleme amacı taşıdığını belirterek, destekçilerine Mart ayındaki seçimi boykot çağrısı yaptı. Navalni, kararı Rusya Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını da sözlerine ekledi. Aleksey Navalni önceki gün başkanlık adaylığı için gerekli olan 500 imzayı topladığını açıklamıştı.