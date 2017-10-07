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    Putin'in doğum gününde Rusya karıştı

    MOSKOVA (AA)
    07.10.2017 - 19:25 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın birçok şehrinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösteriler düzenlendi.

    Putin’in doğum günü dolayısıyla gerçekleştirilen gösterilere, "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ve aktivist Aleksey Navalnıy ile diğer muhalif grupların çağrısıyla yüzlerce kişi katıldı. 

    “İyi ki doğdun Putin” ve “Rusya özgür olacak” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Putin karşıtı sloganlar attı. 

    Göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede çıkarken, gösterilerde yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gösterilerde, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi. 

    Rus emniyetine göre, Moskova’daki gösterilere yaklaşık 700 kişi katılırken, başta St. Petersburg olmak üzere diğer şehirlerde bu sayının daha da az olduğu bildirildi. 

     

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    Etiketler: Aleksey Navalnıy , Rusya , Putin
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