Putin'in danışmanından S-400 açıklaması...

Kojin, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile Türkiye arasında görüşmeleri yürütülen S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kojin "Sözleşme imzalandı, uygulanmaya hazırlanıyor. Biliyorsunuz, S-400 en kompleks teknik araçlardan oluşan en karmaşık sistemlerden birisidir. Bu yüzden burada pek çok nüans bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.



Sözleşmeyle ilgili alınan tüm kararların kesinlikle iki ülkenin stratejik çıkarlarına uygun olduğunu garanti ettiğini söyleyen Kojin, bu bağlamda Türkiye'ye baskı yapmak isteyen bazı Batılı ülkelerin tepkisini anladıklarını belirtti.



Kojin, bu sistemler için pek çok ülkenin de sırada beklediğini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü "S-400’lerin satın alınmasıyla ilgili nihai durum nedir? Dış basında Türkiye’nin bu satın almadan vazgeçebileceğine ilişkin bazı haberler, yorumlar yer alıyor" sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:

S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir.

Gerek Sayın Putin, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığımız var. Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayii veya savunmasıyla ilgili bağımsızlık ilkelerini veya bağımsız kararını herhalde kimsenin tartışmaya hakkı yoktur. Biz kendi bağımsızlığımızla ilgili kararımızı kendimiz veririz; ülkemizi savunmak için koruma tedbirlerini de, güvenlik tedbirlerini de kendimiz almakla mükellefiz. Eğer bir yerlerden bu noktada herhangi bir savunma unsurunu tedarikte zorluk çekiyorsak, girişimlerimiz çoğu kez engellemelere takılıyorsa biz ne yapacağız, başımızın çaresine bakacağız. Mesela, insansız hava araçlarını maalesef dostlardan alamıyorduk biz, çok da yüksek paralar istiyorlardı, bedava da istemiyorduk üstelik. Terör örgütüne tank, top, zırhlı araçlar veriyorlar; ama biz parasıyla istediğimiz halde bazı ihtiyaçlarımızı tedarik edemiyoruz. Sonuçta ne oldu? Hamdolsun insansız hava aracını da kendi ülkemin insanı üretir hale geldi, silahlısını da üretir hale geldi. Son bir haftada 90 terörist öldürüldü.

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