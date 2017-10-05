Putin'e vana yanıtı

Erdoğan, İran ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'la ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama geldiği hatırlatılarak, "Diyor ki: Biz vanaların kapatılmasına karşıyız, zira böyle bir yola giderse bu petrol fiyatlarının yükselmesine neden olur" sözleri hatırlatılınca Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Petrol fiyatları yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Sayın Putin yükselmesini istemiyor mu petrol fiyatlarının? O latife yapmıştır. (Gülüşmeler). Bölgede onun (vanaları kapatmanın) kararı verilecekse, onu bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte biz vereceğiz kararı."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR