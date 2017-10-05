Putin'e vana yanıtı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Erdoğan, İran ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'la ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama geldiği hatırlatılarak, "Diyor ki: Biz vanaların kapatılmasına karşıyız, zira böyle bir yola giderse bu petrol fiyatlarının yükselmesine neden olur" sözleri hatırlatılınca Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Petrol fiyatları yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Sayın Putin yükselmesini istemiyor mu petrol fiyatlarının? O latife yapmıştır. (Gülüşmeler). Bölgede onun (vanaları kapatmanın) kararı verilecekse, onu bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte biz vereceğiz kararı."
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