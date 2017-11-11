Putin’e sordum, ‘Yapmadım’ dedi

VİETNAM’daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi olarak bir araya gelmemekle birlikte görüştü. Trump ile Putin buluşmasında ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi tartışmaları ise basının odağındaydı. Trump bu meseleyle ilgili, “Kesinlikle seçimlerimize müdahale etmediğini söyledi. O (Putin) müdahale etmediğini söyledi. Ona tekrar sordum. Beni her gördüğünde bana, ‘Bunu yapmadım’ diyor. Ve inanıyorum, bunu bana söylediğinde gerçekten inanıyorum, bunu kastediyor” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, bu iddialardan ötürü Putin’in aşağılandığına inandığını ve bunun ABD için iyi olmadığını da ifade etti. ABD Başkanı, Vietnam’da üç kez Putin ile bir araya geldiğini de söyledi.

‘İDDİALAR FANTEZİ’

Trump ile görüşmesine dair konuşan Rusya lideri Putin, resmi görüşme olmamasının protokoldeki engellerden kaynaklandığını söyledi. Putin, ABD seçimlerine Rusya müdahalesi soruşturmasına dair iddialarla ilgili de mesajlar verdi. Bu suçlamaların ‘fantezi’ olduğunu söyleyen Rusya lideri, amacın ABD Başkanı’na zarar vermek olduğunu kaydederek, “ABD’deki sözde Rusya dosyasıyla ilgili her şey süregiden bir iç politika kavgasının açığa vurulması” ifadelerini kullandı. ABD’de Rusya’nın seçimlere Trump lehine müdahale ettiği iddiaları araştırılıyor.