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    Putin'e rakip oldu

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 14:48 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın tanınmış gazetecilerinden Yekaterina Gordon, Rusya’da 18 Mart 2018’de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. Gordon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı yarışacak.

    Gordon, kampanyasını anneler ve çocukların haklarını savunmaya üzerine kuracak. Bir video mesajla adaylığını açıklayan Gordon, “Adım Yekateria Gordon. 37 yaşındayım ve Rusya devlet başkanlığı için aday olmaya karar verdim” dedi.

    AĞZIMDA GÜMÜŞ KAŞIKLA DOĞMADIM

    Gordon, kendisinin halkın içinden geldiğini vurgulamak için de “Ben ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım” ifadelerini kullandı. İki çocuk annesi Gordon, 10 yıldır gazetecilik yapıyor. Gordon, aynı zamanda kadın ve çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren bir hukuk firmasının da sahibi.

    Putine rakip oldu

    AKTİVİST VE ŞARKICI

    Siyasete girmeye hazırlanan Gordon, kendisini kişisel web sitesinde ‘insan hakları aktivisti, şair, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı’ olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz günlerde de “Rusya’nın Paris Hilton’u” olarak tanınan TV sunucusu Kseniya Sobçak, başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

    Etiketler: putin , kadın gazeteci , rakip , devlet başkanlığı seçimi
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