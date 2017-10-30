Putin'e rakip oldu

Gordon, kampanyasını anneler ve çocukların haklarını savunmaya üzerine kuracak. Bir video mesajla adaylığını açıklayan Gordon, “Adım Yekateria Gordon. 37 yaşındayım ve Rusya devlet başkanlığı için aday olmaya karar verdim” dedi.

AĞZIMDA GÜMÜŞ KAŞIKLA DOĞMADIM

Gordon, kendisinin halkın içinden geldiğini vurgulamak için de “Ben ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım” ifadelerini kullandı. İki çocuk annesi Gordon, 10 yıldır gazetecilik yapıyor. Gordon, aynı zamanda kadın ve çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren bir hukuk firmasının da sahibi.

AKTİVİST VE ŞARKICI

Siyasete girmeye hazırlanan Gordon, kendisini kişisel web sitesinde ‘insan hakları aktivisti, şair, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı’ olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz günlerde de “Rusya’nın Paris Hilton’u” olarak tanınan TV sunucusu Kseniya Sobçak, başkan adayı olduğunu açıklamıştı.