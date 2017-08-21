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    Putin'e 'başkenti taşıyalım' teklifi

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 10:50Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 10:55

    Türkrus.com haber sitesinin haberine göre, Rusya’da bir akademisyen, Başkan Putin’e mektup yazararak, ülkenin başkentinin Moskova’dan başka bir şehre taşınmasını teklif etti.

    BAZI BÖLGELERDE EGEMENLİK YİTİRİLEBİLİR

    Rusya'da yayımlanan Moskovski Komsomolets gazetesinin haberine göre, Rusya Demografi, Göç, ve Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Denetleme Kurulu Başkanı Yuri Krupnov, Putin’e gönderdiği raporda, “Rusya’da devam eden iç göçün ülkenin bazı bölgelerinde egemenliğin yitirilmesine neden olabileceği” uyarısında bulundu.

    'MESELA SİBİRYA'

    Rusya’daki demografi sorununu çözmenin yollarından birinin, başkentin Moskova’dan Uralların dışına taşınması olduğunu savunan akademisyen, ekomideki yoğunlaşmanın da Moskova’dan Uzak Doğu ve Sibirya bölgelerine kaydırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

    Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise teklifi yersiz bulduğunu açıkladı. Sobyanin, Rusya'nın 143 milyonluk nüfusunun 110 milyonluk kısmının coğrafi olarak Avrupa bölgesinde olduğunu, bu yüzden Moskova'nın en merkezi yer olduğunu savundu.

    Etiketler: RUSYA , moskova , türkrus
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