Putin’den yeni yıl tebrikleri

Yeni yıl tebrikleri ile ilgili Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Türkiye ile ilgili bölümde şu satırlara yer verildi: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği yeni yıl tebrik mesajında geride bırakmakta olduğumuz 2017 yılında ikili ilişkilerin sadece eski seviyesine ulaşmakla kalmayıp, yeni bir dizi alanda daha da ileri seviyeye ulaştığının altını çizmiştir. Ülkelerimiz arasında geniş çaplı işbirliği Ortadoğu bölgesinden kaynaklanan terörizm tehdidine karşı güvenli engel oluşturmuştur. Suriye krizinde siyasi çözüm yolunun açılmasını sağlamıştır. Yeni yılda da Türkiye ile birlikte ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda yapıcı diyalogumuzu sürdürmeye hazırız.” Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın da yeni yılını kutladı. Tebrik mesajında Putin, ‘pragmatik işbirliği’ çağrısı yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in, Trump’a “dünyadaki stratejik istikrarı güçlendirmek için yapıcı bir Rus-Amerikan diyaloguna özellikle ihtiyaç olduğu” sözleri aktarıldı.

ŞAM’A DA MESAJ

Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a da yeni yıl mesajı gönderdi. Mesajda, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşar Esad’a yeni yıl tebrik mesajı göndererek, 2018 yılının Suriye için olumlu gelişmelerin yaşanacağı yıl olması dileğinde bulunuyor. Suriye’de terörizmin yenilgiye uğratılmasının sadece Suriye için değil, bölge ve tüm dünyanın hayrına olacaktır. Rusya, ileride de Suriye Arap Cumhuriyeti’ne bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumakta yanında yer alarak yardımcı olacaktır. Rusya ayrıca Suriye’de kalıcı siyasi çözüm ve ülke ekonomisinin onarılması için de katkılar sağlayacaktır” denildi.