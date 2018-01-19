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    Putin’den “Turp gibiyim” gösterisi

    Nerdun Hacıoğlu / MOSKOVA
    19.01.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 18 Ocak gecesi kutlanan İsa Peygamberin vaftiz edilmesi etkinliklerini fırsat bilerek ülkesi ve dünyaya “turp gibiyim” mesajı verdi. Putin, termometre eksi 7 dereceyi gösterdiği sırada buz gibi sulara girdi.

    Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri tarihi yaklaşırken, 65 yaşındaki Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Rakipleri “Aday Putin sağlık raporu sunacak mi?” tartışmasını başlatmaya hazırlandığı sırada Putin vaftiz gecesi Seliger bölgesini ziyaret ederek buradaki göle dalıverdi. Böylece Putin bir yandan dini vecibelere sağdık lider olduğunu, diğer taraftan da hiçbir sağlık problemi bulunmadığını pratikte göstermiş oldu.

    Putin’den “Turp gibiyim” gösterisi

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı.

    Putin’in sağlığı yerinde olup olmadığı ABD’deki “Trump acaba sağlıklı mı?” tartışmasıyla birlikte başladı. Amerikan lideri Donald Trump 12 Ocakta Walter Reed hastanesini ziyaret ederek taze sağlık raporu almıştı

     

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    Etiketler: RUSYA
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