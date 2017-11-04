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    Putin'den Türk iş adamına dostluk nişanı

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Birlik Günü’nde Türk işadamı Cavit Çağlar’a dostluk nişanı verdi.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığın göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1612’de Moskova’nın Polonyalı işgalcilerden kurtarılması anısına kutlanan Ulusal Birlik Günü’nde Kremlin’de bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda Rus halkını kutlayıp birlik ve beraberlik mesajları veren Putin, Rusya devlet liyakat madalyaları ve dostluk nişanlarını takdim etti.

    Putin törende, Rusya halkının birliğini güçlendirme konusunda yaptığı katkılarından dolayı Rusya Bilimler Akademisi’nden Ulusal ve Federatif İlişkiler Bölümü Başkanı Vyaçeslav Mihaylov’a liyakat nişanı verdi.

    Putin, Nergiz Holding Başkanı Cavit Çağlar’a da ‘Dostluk Nişanı’ verdi.

    Putin’in dostluk nişanı verdiği kişiler arasında İspanya, Slovenya, Sırbistan ve Fransa’dan isimler yer aldı. Putin “Açıklığınız, doğruluk ve adalete bağlılığınız, ülkeleriniz ile Rusya arasındaki tarihsel hafızayı, kültürel, iş ilişkilerini ve dostane temasları koruma çabalarınızı takdir ediyoruz” dedi.

     

     

    Etiketler: son dakika , haber
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