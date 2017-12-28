Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Putin’den teröristler için “vur emri” verdi

    Putin’den teröristler için “vur emri” verdi

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 15:38 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Petersburg’daki bir markette yaşanan patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bundan sonra teröristlerin tutsak alınmamasını, tehdit oluşturdukları durumda bulundukları yerde öldürülmelerini emretti.

    Suriye’de binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, ”Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?” diye sordu ve şöyle devam etti:

    ”Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na dün bu militanları tutuklarken yasalar uyarınca davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim.” 

    Dün St. Petersburg’un Kondratyevskiy caddesinde yaşanan patlama sonucunda 8’i ağır 13 kişi yaralanmıştı.
    Rus haber ajansı TASS’da yer alan haberde Putin, Suriye askeri operasyonuna katılan askerler ile görüşmede, ”Dün St. Petersburg’da yapılan bir terör eylemidir, Federal Güvenlik Servisi de başka terör eylemi teşebbüsünün önünü kesti” dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: St Petersburg , RUSYA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri