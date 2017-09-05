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    Putin’den K.Kore yorumu: Küresel felakete gidebilir

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    05.09.2017 - 23:26 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 23:26

    ÇİN’deki Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) liderleri zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore krizi nedeniyle ABD’yi suçladı.

    Zirvede dün basın toplantısı düzenleyen Putin, ABD’nin askeri güç kullanma açıklamalarına ilişkin, “Böyle koşullarda askeri histeriyi artırmak duyarsızlıktır. Küresel felakete gidebilir” dedi. Putin, “Biz Kuzey Kore’yi elbette kınıyoruz. Ancak ABD’nin bu krizi çözme yöntemlerini de benimsemiyoruz. Zamanında ABD, Irak lideri Saddam Hüseyin’i kitle imha silahı bulundurmakla suçlamıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi’nin akıbetini de çok iyi hatırlıyoruz. Amerika uzlaşma yolu aramıyor. Durum böyle olunca Kuzey Kore yönetimi belirlediği silahlanma yolundan vazgeçer mi? Bence hiçbir zaman vazgeçmez” dedi. 

    Etiketler: Rusya , Putin , gazetehaberleri
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