Putin'den flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kuruluna katılmak için gittiği New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de önemli konuların ele alınacağı temasın gerçekleşeceğini söylemişti.

Türkiye-Rusya liderleri arasında plan dışı zirve hazırlığı hakkında kısa açıklama yapan Peskov, “İki ülke liderinin görüşmesi ile ilgili yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Program netleştiğinde kamuyu bilgilendireceğiz” dedi.

"SURİYE VE S-400 GÜNDEMDE"

Kulislerinden edinilen bilgiye göre plan dışı Erdoğan-Putin zirvesi önümüzdeki hafta 28 Eylül tarihinde Ankara’da yapılması planlanıyor. İki liderin ele alacağı temel konular şunlar: Suriye’de Rusya-Türkiye-İran üçlüsünün ortak kararıyla oluşturulan çatışmasızlık bölgelerde arazideki durum değerlendirilecek.

İkinci olarak Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri alımı gündeme gelecek. Üçüncü konu Irak kuzeyinde planlanan Kürt bölgesindeki referandum. Ankara ile Moskova olası referandumla ilgili görüşlerini karşılaştıracak. Plan dışı zirvenin dördüncü konusu ikili ekonomik ve ticari ilişkileri kapsayacak. Burada Rusya’nın Türkiye’den domates alımı, “Türk Akımı” doğalgaz boru hattı projesinde gelinen nokta ve Akkuyu nükleer santral inşaat izinleri görüşülecek.

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