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    Putin'den çok sert 'ABD' açıklaması!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 10:14 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:20

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'daki ABD'li diplomatik personellerin sayısını 155 kişi azaltabileceklerini söyledi.

    Putin, "Rusya'daki ABD'li diplomatik personeli 155 kişi azaltabiliriz" diye konuştu.

    BRICS Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuşan Putin, “ABD’nin diplomat sayımızda azaltmaya gitme hakkı var. Ancak bunun böyle hoyrat bir şekilde yapılması ayrı bir konu. Avusturya ve Avustralya’yı karıştıran bir ülke ile diyalog kurmak zor. Ancak yapılacak bir şey yok. Görünüşe göre ABD yönetimindeki siyasi kültür yapılanmasının düzeyi bu." ifadelerini kullandı.

    Putin, Moskova’nın iki ülkenin diplomat sayısını tam anlamıyla eşitleyebilmek için diplomat sayısında 155 kişi azaltmaya gidip gitmeme konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu belirtti.

    Putin, şimdilik böyle bir azaltmaya gitmeyeceklerini ama mahkemeye başvuracaklarını vurguladı: “ABD’nin Rusya'nın diplomatik mülkleriyle ilgili yaptıkları görülmemiş bir şey. Bizi kendi mülklerimizi kullanmaktan yoksun bıraktılar. Bu, mülkiyet hakkımızı kullanmamıza yönelik açıkça bir ihlal. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na konuyu mahkemeye taşıması için talimat vereceğim. ABD’nin yargı sisteminin nasıl işlediğini görelim."

    Etiketler: RUSYA , ABD , Putin
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