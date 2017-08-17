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    Putin'den canlı yayında fırça

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 06:31Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 08:42

    Rusya Devlet Başkanı Putin, canlı yayında Kaliningrad Bölgesi'nin Altyapı Geliştirme Toplantsı'nda Ekonomi Bakanı Özel Kalem Müdürüne hesap sordu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad Bölgesi'nin Altyapı Geliştirme Toplantsı için Kremlin'de kurmayları ile bir araya geldi.

    Canlı yayınlanan toplantının gündemi hakkında bakanlarından tek tek bilgi alan Putin bir ara Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Andrey Ivanov'a dönerek "ruble ile gümrük vergisi hesaplanması" konusunda neler yapıldığını sordu. Gündemde olan konunun halen çalışmalarının sürdüğünü belirten İvanov'a Putin tepki gösterdi.

    "ÇÖZÜN O ZAMAN"

    Putin'in sorusuna cevap veren İvanov, konu hakkında bir takım sıkıntıların bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Putin, "bu mesele bu kadar zor mu, sorun nedir?" sorusunu sorunca İvanov telaşlandı ve "hayır efendim hiçbir zorluk yok. En kısa süre içerisinde çözeceğiz" cevabını verdi. Sonrasında Putin İvanov'a sert bir biçimde "çözün o zaman" diyerek Özel Kalem Müdürünü azarladı. Türkiye

    Etiketler: Putin , toplantı , fırça , canlı yayın
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