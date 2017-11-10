Putin ve Trump, Vietnam'da tokalaştı

Vietnam yerel kıyafetleri giyen Putin ve Trump, APEC zirvesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında yan yana poz verdi.

​Daha önce yerini alan Putin'in yanına gelen Trump, Rus lideri selamlayarak elini sıktı. İkili, bir süre gülümseyerek tokalaştı.

​Daha önce Trump, Putin ile APEC zirvesi kapsamında görüşebileceğini söylemişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da görüşmenin bugün gerçekleşeceğini bildirmişti.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugün yaptığı açıklamada, Trump ile Putin arasında APEC zirvesi kapsamında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle yapılmayacağını duyurmuştu.

​Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini, ancak henüz böyle bir görüşmenin netlik kazanmadığını belirtmişti.

Böyle bir görüşme gerçekleşirse, bu Putin ve Trump arasındaki 2. yüz yüze görüşme olacak.

Liderler daha önce Almanya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmüşlerdi. Taraflar Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar ile terörle mücadele ve siber güvenlik konularını ele almıştı.

PESKOV: HENÜZ KONUŞMADILAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da son açıklamasında Putin ve Trump'ın henüz konuşmadığını söyledi.

Basın mensuplarının iki liderin APEC zirvesi kapsamında konuşma imkanı bulup bulmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Henüz konuşmadılar. Sadece el sıkıştılar" dedi.

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