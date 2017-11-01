Putin ve Aliyev üçlü zirve için İran'da

Rus lider aynı zamanda Azerbaycan ve İranlı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme de yapacak. Tahran’da gerçekleştirilecek olan görüşmede terörizm ve güvenlik konularının yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.

Vladimir Putin, İran’a son olarak 2007 yılında gelmişti. Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın iktidardaki varlığını destekliyor.

ALİYEV DE İRAN'DA

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün akşam saatlerinde ikincisi gerçekleştirilecek zirve için Tahran'a geldi.

Sabah saatlerinde Tahran'a gelen Aliyev, Mehrabad havalimanında İran Ekonomi Bakanı Mesut Kerbasiyan tarafından karşılandı. Aliyev, İran temasları çerçevesinde ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra, iki ülke arasında yapım aşamasında olan kuzey-güney ulaşım koridoru projesinin tamamlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, İran ve Azerbaycan merkez bankaları aracılığıyla ve milli para kullanılarak yapılması gerektiğini belirten Ruhani, "Ticari ilişkilerin seyri, bankalar arası ilişkilerin seyrine bağlı olduğu için, iki ülke yetkilileri bu ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstermeli." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, kuzey-güney ulaşım koridoru projesinin, ülkeler arası taşımacılık ve ticari ilişkilerin iyileşmesine fayda sağlayacağını kaydetti.