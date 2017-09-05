Putin: Trump benim gelinim değil

Putin, Trump'a ilişkin sözleri ilgi çekti. Trump'ın görevinde azledilmesi durumunda Rusya'nın nasıl hissedeceği sorusu yöneltilen Putin, ABD'nin içişleri hakkında konuşmanın kendisi için kendinlikle yanlış olacağını ifade etti.

DİPLOMAT SAYISINI AZALTABİLİRİZ

Putin, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada ise "Rusya'daki ABD'li diplomatik personeli 155 kişi azaltabiliriz" diye konuşmuştu.

BRICS Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuşan Putin, “ABD’nin diplomat sayımızda azaltmaya gitme hakkı var. Ancak bunun böyle hoyrat bir şekilde yapılması ayrı bir konu. Avusturya ve Avustralya’yı karıştıran bir ülke ile diyalog kurmak zor. Ancak yapılacak bir şey yok. Görünüşe göre ABD yönetimindeki siyasi kültür yapılanmasının düzeyi bu." ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova’nın iki ülkenin diplomat sayısını tam anlamıyla eşitleyebilmek için diplomat sayısında 155 kişi azaltmaya gidip gitmeme konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Putin, şimdilik böyle bir azaltmaya gitmeyeceklerini ama mahkemeye başvuracaklarını vurguladı: “ABD’nin Rusya'nın diplomatik mülkleriyle ilgili yaptıkları görülmemiş bir şey. Bizi kendi mülklerimizi kullanmaktan yoksun bıraktılar. Bu, mülkiyet hakkımızı kullanmamıza yönelik açıkça bir ihlal. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na konuyu mahkemeye taşıması için talimat vereceğim. ABD’nin yargı sisteminin nasıl işlediğini görelim."