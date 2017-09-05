MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Putin: Trump benim gelinim değil

    Putin: Trump benim gelinim değil

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 17:07

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de yaptığı konuşmada bir gazetecinin kendisine Trump'tan hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorusu üzerine, "Trump benim gelinim değil, ben de onun damadı değilim" açıklamasında bulundu.

    Putin, Trump'a ilişkin sözleri ilgi çekti. Trump'ın görevinde azledilmesi durumunda Rusya'nın nasıl hissedeceği sorusu yöneltilen Putin, ABD'nin içişleri hakkında konuşmanın kendisi için kendinlikle yanlış olacağını ifade etti. 

    DİPLOMAT SAYISINI AZALTABİLİRİZ

    Putin, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada ise "Rusya'daki ABD'li diplomatik personeli 155 kişi azaltabiliriz" diye konuşmuştu. 

    BRICS Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuşan Putin, “ABD’nin diplomat sayımızda azaltmaya gitme hakkı var. Ancak bunun böyle hoyrat bir şekilde yapılması ayrı bir konu. Avusturya ve Avustralya’yı karıştıran bir ülke ile diyalog kurmak zor. Ancak yapılacak bir şey yok. Görünüşe göre ABD yönetimindeki siyasi kültür yapılanmasının düzeyi bu." ifadelerini kullandı.

    Putin, Moskova’nın iki ülkenin diplomat sayısını tam anlamıyla eşitleyebilmek için diplomat sayısında 155 kişi azaltmaya gidip gitmeme konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu belirtti.

    Putin, şimdilik böyle bir azaltmaya gitmeyeceklerini ama mahkemeye başvuracaklarını vurguladı: “ABD’nin Rusya'nın diplomatik mülkleriyle ilgili yaptıkları görülmemiş bir şey. Bizi kendi mülklerimizi kullanmaktan yoksun bıraktılar. Bu, mülkiyet hakkımızı kullanmamıza yönelik açıkça bir ihlal. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na konuyu mahkemeye taşıması için talimat vereceğim. ABD’nin yargı sisteminin nasıl işlediğini görelim."

    Etiketler: ABD , Putin , rusya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri