Putin: Rusya’daki 755 ABD diplomatı ülkeden ayrılacak

Vesti.ru sitesinde yayınlanan röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Putin, “ABD’nin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısında 755 kişilik kısıtlamaya gidiliyor. Diplomatların sayısı böylelikle ABD’deki Rus diplomatların sayısıyla eşitlenmiş olacak, her tarafta 455’er kişi olacak” diye konuştu.

Rus lider, “Diğer olası tedbirlere veya diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince, bu rakam oldukça fazla. Çünkü binin üzerinde diplomat ve teknik görevli Rusya’da çalıştı ve hala çalışıyor, bunların 755’i ise faaliyetlerine son vermeleri gerekecek. Bu oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ŞEY YANITSIZ KALMAYACAK'

Putin açıklamasında, "(Rusya-ABD ilişkilerinde) Durumun değişeceğine yönelik umudumuz vardı. Uzun bir süre bazı şeylerin iyiye gitmesini bekledik. Ancak görünen o ki, yakın gelecekte herhangi bir değişiklik olmayacak. Hiçbir şeyi yanıtsız bırakmayacağımızı göstermenin zamanının geldiğine karar verdim" dedi.

'GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİ, ORTAK ÇALIŞMALARIMIZIN SONUCU'

Terörle mücadele, Suriye’de işbirliği ve kitlesel imha silahlarının kısıtlanması konularını Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin önemli alanları olarak tanımlayan Rus lider, “(ABD) ile işbirliğinin çok önemli alanları var. Kitlesel imha silahlarının kısıtlanması, terörle mücadele konularında ABD ile öncü durumdayız. Son zamanlarda yapılanlara bakılırsa, Suriye’de gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulması, somut bir adım, ortak çalışmalarımızın somut bir sonucu" dedi.

ABD ile ortak faaliyetlerin herhangi bir alanında bu etapta ‘kendileri için hassasiyet teşkil edecek’ kısıtlamaların getirilmesine karşı olduğunu söyleyen Putin, ortak faaliyetlerin sadece iş dünyasının ilişkilerinden değil, birçok yönde çok planlı bir işbirliği söz konusu olduğunu belirtti.

'ORTAK FAALİYETLERE KISITLAMA GETİREBİLİRİZ, AMA GEREKLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Putin, “Elbette ki ABD için hassasiyet teşkil edecek ortak faaliyetlerimizin bazı alanları konusunda söyleyeceklerimiz var, kısıtlamalar da getirebiliriz. Ancak bunu yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu uluslararası ilişkilerin gelişmesine de zarar verecek ve sadece ABD-Rusya ilişkilerine değil, bize de bir takım zararları olacak” dedi ve şöyle devam etti: "Teorik olarak, bir gün Rusya'ya baskı yapma girişimlerinin zararının, işbirliğimizin bazı kısıtlamalarının getireceği olumsuz sonuçlarıyla kıyaslanabileceği bir gün gelebileceğini tahmin edebiliyoruz. Öyle bir gün gelirse, alternatif yanıtları da değerlendirebiliriz, ancak bu kadar ileriye gidilmemesini umarım.”

‘ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİN DÜZELMESİ ZAMAN ALIR’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın ABD ile ilişkilerin iyiye gitmesini uzun süre beklediğini ve bu konuda umutlar beslediğini, ancak tüm olguların bu iyileşmenin yakın zamanda olmayacağını gösterdiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, Rusya'ya uygulanması beklenen yeni yaptırımlara karşılık ABD'den Rusya'daki personel sayısını, Rus büyükelçiliğinin ABD'deki personel sayısı olan 455 kişiye indirmesi ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğince kullanılan depoların ve Serebriyani Bor semtinde yer alan yazlık evin de kullanılmamasının istendiği belirtilmişti.