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    Putin Kuzey Kore'ye yaptırım kararını imzaladı

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 17:42 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’ye nükleer denemeleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını ön gören kararnameyi imzaladı. İlgili belge Rusya’nın resmi hukuki bilgi portalında yayınlandı.

    Kararnameye göre Rusya, Kuzey Kore ile bilim ve teknolojideki işbirliğini durduracak; ancak, nükleer bilimler, uzay aracı üretimi ve havacılık teknikleri alanlarında işbirliği yapılmaya devam edilmesine izin verilen alanlar olarak belirlendi ve bu işbirliklerinin de, ancak Kuzey Kore’nin nükleer programını güçlendirmemesi halinde mümkün olacağı kararlaştırıldı.

    Aynı zamanda Kuzey Kore’nin nükleer programının gerçekleştirilmesi ile ilgili gemilerin Rusya’da kayıt edilmesinin yasaklanması öngörülüyor.

     

    Etiketler: ABD , rus , son dakika , haber
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