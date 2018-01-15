Putin: Komünizm zaten Hıristiyanlık

Rossia 1 TV’ye konuşan Putin, din ve ideolojilere bakış açısı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

“Her işin başı inanç. Dine savaş açıldığı dönemde ise aslında başka din yaratılmış oldu. Komünizm. Bu ideolojinin ana fikri kardeşlik, eşitlik ve adalet sloganları yine Hıristiyanlıktan ödünç alınmıştır. Komünizm ideolojisiyle Hıristiyanlık eş kökenli inançlardır. Kızıl Meydan’daki Lenin’in mumyalanmış bedenine gelince. Lenin’in mozoleye konmasıyla Yunanistan’daki manastırlarda bulunan azizlerin naaşları arasında benzerlik görmüyor musunuz?”