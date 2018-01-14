Putin: "Komunizm Hıristiyanlık gibidir"

Seçim kampanyası için gazeteci Andrey Kondraşov ile “Rossia-1” televizyon kanalında söyleşi sırasında Rusya toplumunun her kesiminden oy almayı hedefleyen Putin, Komünizm ile Ortodoks Hıristiyanlık arasında şaşırtan bir benzerlik kurdu. Putin ayrıca başkent Moskova’daki kızıl meydana naaşı sergilenmeye devam eden Vladimir Lenin’i de azizlere benzetti.

Programda Putin’e din ve ideolojilere bakış sorulduğunda kritik açıklamayı yapan Putin, “Şimdi söyleyeceklerim kimilerin hoşuna gitmeyebilir. Ama ben yine de şahsi görüşümü dile getireceğim. Bir kere her işin başı inanç. Ülkemizin zor günlerinde inanç da kuvvetlenmiştir. Başka dönemlerde ise dine savaş açılmıştır. Dine savaş açıldığı dönemde ise aslında başka din yaratılmış oldu. Komünizm. Bu ideolojinin ana fikri kardeşlik, eşitlik ve adalet sloganları yine Hıristiyanlıktan ödünç alınmıştır. İdeoloji incilin kısaltılmış hali gibidir. Dolayısıyla Komünizm ideolojisiyle Hıristiyanlığın eş kökenli inançlardır. Kızıl Meydandaki Vladimir İliç Lenin’in mumyalanmış bedenine gelince. Dikkatlice baktığımızda bu durum da ideolojiyle din kardeşliği içeriyor. Lenin’in mumyalanmış bedeninin mazöleye konmasıyla Yunanistan’daki manastırlarda bulunan azizlerin naaşları arasında benzerlik görmüyor musunuz?” ifadelerini kullanarak izleyicileri şaşırttı.