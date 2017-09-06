Putin: 'İkili dondurma” planını unutmayın

Çin’deki BRICS ülkeleri zirvesi dönüşü Rusya’nın Vladivostak şehrinde Güney Kore lideriyle buluşan Putin, “K. Kore krizini askeri bakımdan tırmandırmak hiçbir çözüm getirmeyeceği ortada. Kuzey Kore yönetimini köşeye sıkıştırmak çok daha tehlikeli davranış olur. Güney Kore lideri meslektaşıma da Rusya’nın neden böyle düşündüğünü tüm ayrıntılarıyla anlattım. Masada halen tüm ilgili tarafların benimsemesi halinde Rusya ile Çin’in sunduğu yol haritası planı uygulanabilir. Barışçıl ve görüşmeler yoluyla krize çözüm bulunması gerektiğini savunarak Kuzey Kore’nin yaptıklarını kabul ediyoruz anlamı çıkartılmamalı. Biz Rusya olarak BMGK tarafından alınan kararları çiğneyen ve nükleer silah denemeleriyle provokasyon tertipleyen Kuzey Kore’yi hiçbir zaman nükleer silaha sahip ülke kabul etmeyeceğiz” dedi.

RUSYA İLE ÇİN’İN İKİLİ DONDURMA PLANI

Rusya ile Çin, 15 Ağustosta K. Kore ile ABD’ye “İkili dondurma” planı önerisinde bulunmuştu. Plana göre Pyongyang yönetimiyle ABD’nin eş zamanlı askeri gerilimi tırmandırıcı adımlara son vermesi gerekiyor. Kuzey Kore nükleer silah ve füze fırlatma denemelerini sonlandırırken, ABD yönetimi de Kore Yarımadasına silah yığmaya ve Güney Kore ile askeri tatbikatlara son vermesi şartı aranıyor.