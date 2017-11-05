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    Putin karşıtı gösteri Moskova'yı karıştırdı: 380 gözaltı

    İHA
    05.11.2017 - 20:29 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın başkenti Moskova'da izinsiz düzenlenen Putin karşıtı protesto gösterisinde 380 kişi gözaltına alındı.

    Aktivist Vyacheslav Maltsev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimine derhal son verilmesi yönünde protesto gösterisi düzenlenmesi için internet sitesinden çağrıda bulundu.

    Çağrının ardından yüzlerce kişi Moskova'da bir araya gelerek, Putin karşıtı gösteri düzenledi.

    Putin karşıtı gösteri Moskovayı karıştırdı: 380 gözaltı

    Rus polisi izinsiz düzenlenen Putin karşıtı protesto gösterisinde 380 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

    Putin karşıtı gösteri Moskovayı karıştırdı: 380 gözaltı

    KESİCİ ALET VE SİLAHLAR ÇIKTI

    Rus polisi tarafından yapılan açıklamada, "Moskova'nın merkezindeki kamu düzeninin ihlalleri nedeniyle 380 kişi gözaltına alındı. Göstericiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü" denildi.

    Putin karşıtı gösteri Moskovayı karıştırdı: 380 gözaltı

    Ayrıca polis gözaltına alınan göstericilerin üzerinden kesici aletler ve silahlar çıktığını belirtti.

     

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    Etiketler: gözaltı
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