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    Putin avda

    Nerdun HACIOĞLU
    05 Ağustos 2017 - 23:31Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 23:32

    Rusya lideri Vladimir Putin, Sibirya’nın güneyindeki Tuva Özerk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyarette gölde yüzüp dalış yaparken, oltayla balık avladı.

    BALIK PEŞİNDE: Kremlin Basın Sözcüsü Dimitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Göldeki su 17 santigrat dereceden daha sıcak değildi. Fakat bu, Başkanı yüzmekten alıkoymadı. Maske ve şnorkelle sualtında avlandı… İki saat boyunca bir turna balığını kovaladı. Onu vuramadı, ama sonunda istediğini aldı” dedi. ABD ve AB’nin ülkesine yeni ve ağır ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldığı bir döneme gelen tatil, Putin’in bir gövde gösterisi olarak yorumlandı.

    Putin avda

    ‘GÜÇLÜ ORDU’ MESAJI: Putin’in önceki Sibirya gezilerinden farklı olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde üst düzey subayların kullandığı “Rus Ordusu” armalı kıyafet giymesi de dikkat çekti. Bu, Batı’ya mesaj olarak değerlendirildi. Siyasi yorumcular Putin’in askeri kıyafetiyle ilgili “2018 Rusya Başkanlık Seçimleri’ne Putin, ‘Güçlü Ordu’ sloganıyla gidecek” yorumunu yaptı. Rusya’da Başkanlık Seçimleri 18 Mart 2018’de yapılacak.

    BİLGİ NOTU:

    Sibirya’nın güneyinde yer alan Rusya’ya bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti Moğolistan sınırında bulunuyor. Özerk cumhuriyet, Rusya’nın başkenti Moskova’nın 3 bin 700 kilometre doğusunda.

     

    Etiketler: putin , gazetehaberleri , rusya , av
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