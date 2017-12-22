Putin ABD'yi suçladı

Söz konusu antlaşma, kısa-orta menzilli, karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzelerle ilgili.

Rusya ve ABD karşılıklı olarak birbirlerini önemli bir silah denetim anlaşması olan INF'yi ihlalle suçluyorlar ve anlaşmanın devamının tehlikede olduğunu söylüyorlar.

INF anlaşması Soğuk Savaş'ın sona ermesinde önemli bir adım olmuştu.

Putin ABD'nin bu nükleer anlaşmayı bozma girişimlerine karşı Rusya'nın tepki göstermesinin, egemenlik hakkı olduğunu söyledi.

Ülkesinin sahip olduğu stratejik nükleer silahların, Amerikan askeri güç birikimine karşı güvenilir bir caydırıcı olduğunu söyleyen Putin, ABD'nin Avrupa'daki kuvvet birikiminin "son derece saldırgan nitelikte" olduğunu belirtti.