Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Putin ABD'yi suçladı

    Putin ABD'yi suçladı

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'yi, orta menzilli nükleer güçler antlaşmasından (INF) çıkmaya niyetlenmekle suçladı.

    Söz konusu antlaşma, kısa-orta menzilli, karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzelerle ilgili.

    Rusya ve ABD karşılıklı olarak birbirlerini önemli bir silah denetim anlaşması olan INF'yi ihlalle suçluyorlar ve anlaşmanın devamının tehlikede olduğunu söylüyorlar.

    INF anlaşması Soğuk Savaş'ın sona ermesinde önemli bir adım olmuştu.

    Putin ABD'nin bu nükleer anlaşmayı bozma girişimlerine karşı Rusya'nın tepki göstermesinin, egemenlik hakkı olduğunu söyledi.

    Ülkesinin sahip olduğu stratejik nükleer silahların, Amerikan askeri güç birikimine karşı güvenilir bir caydırıcı olduğunu söyleyen Putin, ABD'nin Avrupa'daki kuvvet birikiminin "son derece saldırgan nitelikte" olduğunu belirtti.

    Etiketler: son dakika , haberler , RUS
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri