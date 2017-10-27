Füzeleri Putin bizzat ateşledi

Rusya lideri Putin’in yönettiği ve şahsen start düğmesine bastığı atışlardan ilki Kuzey Ohotsk denizindeki denizaltısından gerçekleştirildi. Denizaltıdan fırlatılan iki yeni nesil balistik füze Arhangelsk bölgesindeki “Çija” poligonunu vurdu. İkinci atış “Plisetsk” uzay üssünden yapıldı. Burada mobil araç üzerindeki “Topol” (kavak) füzesi Kamçatka yarımadasındaki “Kura” poligonuna düştü. Plisetsk uzay üssüyle aynı anda yine kuzeyde Barents denizindeki başka bir denizaltı dördüncü kıtalararası balistik füzeyi fırlattı.

Putin’in düğmesine bastığı büyük füze tatbikatı kıtalararası füzelerle son bulmadı. Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarının konuşlandığı Engelsk hava üssünden havalanan TU-160, TU-95MS ve TU-22MZ bombardıman uçakları taktik nükleer başlık taşıyabilen seyir füzeleri fırlattı. Taktik füzeler de yine Kura poligonunu vurdu.

Putin’in sürpriz bir şekilde gerçekleştirdiği tatbikat hakkında görüş belirten siyasi ve askeri uzmanlar “ABD ile K.Kore arasında gerilim hat safhaya ulaştığı sırada Putin’in geniş çaplı füze tatbikatı yapması nükleer güç dengesini ABD’ye hatırlatma amacı taşıyor olabilir” yorumlarında bulundu.