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    Füzeleri Putin bizzat ateşledi

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    27.10.2017 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın bir savaş başlayacakmış misali karadan, havadan ve denizden nükleer başlık taşıyabilen dört füze ateşledi. Rusya’nın Perşembe günü bir dizi füze atışı gerçekleştirdiğini ilk önce Savunma Bakanlığı açıkladı. Ancak Cuma sabahı sürpriz bilgiyi veren Putin’in Sözcüsü Peskov, 'Stratejik kuvvetlerimizin dün gerçekleştirdiği füze tatbikatını şahsen Başkan yönetti. Füzeleri o ateşledi' dedi.

    Rusya lideri Putin’in yönettiği ve şahsen start düğmesine bastığı atışlardan ilki Kuzey Ohotsk denizindeki denizaltısından gerçekleştirildi. Denizaltıdan fırlatılan iki yeni nesil balistik füze Arhangelsk bölgesindeki “Çija” poligonunu vurdu. İkinci atış “Plisetsk” uzay üssünden yapıldı. Burada mobil araç üzerindeki “Topol” (kavak) füzesi Kamçatka yarımadasındaki “Kura” poligonuna düştü. Plisetsk uzay üssüyle aynı anda yine kuzeyde Barents denizindeki başka bir denizaltı dördüncü kıtalararası balistik füzeyi fırlattı.

    Putin’in düğmesine bastığı büyük füze tatbikatı kıtalararası füzelerle son bulmadı. Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarının konuşlandığı Engelsk hava üssünden havalanan TU-160, TU-95MS ve TU-22MZ bombardıman uçakları taktik nükleer başlık taşıyabilen seyir füzeleri fırlattı. Taktik füzeler de yine Kura poligonunu vurdu.

    Füzeleri Putin bizzat ateşledi

      Putin’in sürpriz bir şekilde gerçekleştirdiği tatbikat hakkında görüş belirten siyasi ve askeri uzmanlar “ABD ile K.Kore arasında gerilim hat safhaya ulaştığı sırada Putin’in geniş çaplı füze tatbikatı yapması nükleer güç dengesini ABD’ye hatırlatma amacı taşıyor olabilir” yorumlarında bulundu.

     

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