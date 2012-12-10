PusulanÄ±z Nokia Lumia 920

Nokia Lumia 920'nin Ã¶zellikle navigasyon Ã¶zelliÄŸi, bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yaÅŸayanlar kadar, hiÃ§ bilmediÄŸi coÄŸrafyalara seyahat etmeyi seven maceracÄ±larÄ±n da saÄŸ kolu olacak. Nokia Lumia 920'deki Nokia Haritalar (Nokia Maps) uygulamasÄ±, fonksiyonel Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± haritalarÄ± ve geliÅŸmiÅŸ GPS navigasyon Ã¶zellikleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Nokia Lumia 920 Ã¼cretsiz navigasyonlu Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± harita desteÄŸi, gÃ¼nlÃ¼k yolculuk ve yerel trafik raporlarÄ± ile artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§ekliÄŸi keÅŸfetmek iÃ§in Nokia Bilen GÃ¶z gibi Ã¶zelliklerle birlikte geliyor. Â Â

AyrÄ±ca Nokia SÃ¼rÃ¼ÅŸ (Nokia Drive) uygulamasÄ± da tÃ¼m Nokia Lumia telefonlarda Ã¼cretsiz olarak bulunuyor. Sorunsuz bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ keyfi iÃ§in tek yapÄ±lmasÄ± gereken Nokia SÃ¼rÃ¼ÅŸ'Ã¼ yÃ¼klemek. En sÄ±k gidilen yerlerin iÅŸaretlenmesiyle bu uygulama kiÅŸiselleÅŸtirilebiliyor veÂ veri baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±Â bÃ¶lgelerde bile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler yollarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla buluyor.

Nokia yolunu kaybedenleri de dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve Nokia Bilen GÃ¶z uygulamasÄ±nÄ± geliÅŸtirdi. Bu heyecan verici yeni uygulama, telefonun kamerasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ekrana yakÄ±nlarda neler olduÄŸunu yansÄ±tÄ±yor. Bir restoran, sinema, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi aranÄ±yorsa, treni yakalamak ya da sergiye yetiÅŸmek gerekiyorsa, Lumia 920'nin Bilen GÃ¶z Ã¶zelliÄŸi hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.

Nokia Lumia 920'yi Ã¶zel kÄ±lan bir diÄŸer navigasyon Ã¶zelliÄŸi ise Nokia Transport. Bu uygulama sayesinde gitmek istenen yeri girmek yetiyor. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± ile de navigasyon Nokia Transport'la artÄ±k Ã§ok kolay. AyrÄ±ca araÃ§ deÄŸiÅŸtirmek gerekiyorsa bunu nerede ve ne zaman yapmak gerektiÄŸi adÄ±m adÄ±m anlatÄ±lÄ±yor.

Nokia Lumia 920 hayatÄ± Ã§ok kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

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