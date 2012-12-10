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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Haberler >Advertorial>PusulanÄ±z Nokia Lumia 920

PusulanÄ±z Nokia Lumia 920

10.12.2012 - 08:34 | Son GÃ¼ncelleme:

Windows 8 iÅŸletim sistemli yeni Nokia Lumia 920 navigasyon Ã¶zelliÄŸiyle gÃ¶z dolduruyor.

Nokia Lumia 920'nin Ã¶zellikle navigasyon Ã¶zelliÄŸi, bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yaÅŸayanlar kadar, hiÃ§ bilmediÄŸi coÄŸrafyalara seyahat etmeyi seven maceracÄ±larÄ±n da saÄŸ kolu olacak. Nokia Lumia 920'deki Nokia Haritalar (Nokia Maps) uygulamasÄ±, fonksiyonel Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± haritalarÄ± ve geliÅŸmiÅŸ GPS navigasyon Ã¶zellikleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Nokia Lumia 920 Ã¼cretsiz navigasyonlu Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± harita desteÄŸi, gÃ¼nlÃ¼k yolculuk ve yerel trafik raporlarÄ± ile artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§ekliÄŸi keÅŸfetmek iÃ§in Nokia Bilen GÃ¶z gibi Ã¶zelliklerle birlikte geliyor. /images/100/0x0/55eb3edbf018fbb8f8b4b50cÂ Â

AyrÄ±ca Nokia SÃ¼rÃ¼ÅŸ (Nokia Drive) uygulamasÄ± da tÃ¼m Nokia Lumia telefonlarda Ã¼cretsiz olarak bulunuyor. Sorunsuz bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ keyfi iÃ§in tek yapÄ±lmasÄ± gereken Nokia SÃ¼rÃ¼ÅŸ'Ã¼ yÃ¼klemek. En sÄ±k gidilen yerlerin iÅŸaretlenmesiyle bu uygulama kiÅŸiselleÅŸtirilebiliyor veÂ  veri baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±Â  bÃ¶lgelerde bile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler yollarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla buluyor.

Nokia yolunu kaybedenleri de dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve Nokia Bilen GÃ¶z uygulamasÄ±nÄ± geliÅŸtirdi. Bu heyecan verici yeni uygulama, telefonun kamerasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ekrana yakÄ±nlarda neler olduÄŸunu yansÄ±tÄ±yor. Bir restoran, sinema, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi aranÄ±yorsa, treni yakalamak ya da sergiye yetiÅŸmek gerekiyorsa, Lumia 920'nin Bilen GÃ¶z Ã¶zelliÄŸi hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.

Nokia Lumia 920'yi Ã¶zel kÄ±lan bir diÄŸer navigasyon Ã¶zelliÄŸi ise Nokia Transport. Bu uygulama sayesinde gitmek istenen yeri girmek yetiyor. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± ile de navigasyon Nokia Transport'la artÄ±k Ã§ok kolay. AyrÄ±ca araÃ§ deÄŸiÅŸtirmek gerekiyorsa bunu nerede ve ne zaman yapmak gerektiÄŸi adÄ±m adÄ±m anlatÄ±lÄ±yor.

Nokia Lumia 920 hayatÄ± Ã§ok kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

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