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Puma ile içgüdülerini takip et. Onları özgür bırak.

11.08.2017 - 16:40 | Son Güncelleme:

PUMA yeni Velvet Rope Koleksiyonu ile kadınları tüm önyargıları yıkmaya ve hayatı tutkuyla yaşamaya davet ediyor

Kadınlara Özel Yeni Koleksiyon Süper Model Didem Soydan ile Tanıtılıyor.

Puma ile içgüdülerini takip et. Onları özgür bırak.

Yeni sezonda PUMA süper model Didem Soydan ile tanıttığı Velvet Rope koleksiyonuyla adından söz ettiriyor. Kadınlara güçlü yanlarını keşfetmeleri için ilham veren tasarımlar Didem Soydan’ın “BU SENSİN” duruşuyla mükemmel bir biçimde bir araya geliyor.



Puma ile içgüdülerini takip et. Onları özgür bırak.

PUMA Velvet Rope Koleksiyonu, her türlü ortamda özgüven aşılayan bir tasarım anlayışını, performans özellikleri taşıyan günlük giyim ve antrenman ürünleri ile sunuyor.

Sonbahar-Kış 2017 Velvet Rope Koleksiyonu PUMA mağazaları ve seçkin satış noktalarında satışa sunuluyor.

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