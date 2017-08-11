Puma ile içgüdülerini takip et. Onları özgür bırak.

Kadınlara Özel Yeni Koleksiyon Süper Model Didem Soydan ile Tanıtılıyor.









Yeni sezonda PUMA süper model Didem Soydan ile tanıttığı Velvet Rope koleksiyonuyla adından söz ettiriyor. Kadınlara güçlü yanlarını keşfetmeleri için ilham veren tasarımlar Didem Soydan’ın “BU SENSİN” duruşuyla mükemmel bir biçimde bir araya geliyor.











PUMA Velvet Rope Koleksiyonu, her türlü ortamda özgüven aşılayan bir tasarım anlayışını, performans özellikleri taşıyan günlük giyim ve antrenman ürünleri ile sunuyor.