PUMA IGNITE, Disc Teknolojisi ile Buluştu

Global Spor Markası PUMA, koşu ayakkabılarında DISC teknolojisini ilk kez yirmi beş yıl önce tanıttı. DISC Sistemi ile PUMA, asırlardır süren bir ayakkabı problemine çare buldu: “Bağcıklarla uğraşmadan ayakkabıyı ayakta nasıl sıkı tutarız?”

Sektörde bomba etkisi yaratan “Bağcıksız spor ayakkabısı teknolojisi”, ayak ve ayakkabının mükemmel uyumunu sağlayan devrim niteliğinde bir teknolojiydi ve “dünyanın bağcıksız kapanan ilk ayakkabısı” olarak ünlendi. Ayakkabının önünde yer alan DISC butonunu çevirmek, ayakkabı iskeletinde yer alan tel yapıyı istediğiniz ölçüde sıkıştırmak ve kusursuz rahatlığı yakalamak için yeterliydi.

#ForeverFaster Disc Teknolojisi ile Artık Daha Hızlı!

DİSKİ ÇEVİR SOKAK STİLİNİ YAKALA

PUMA IGNITE DISC Sleeve modeli, sokak tarzına uygun tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. IGNITE köpük teknolojisinin enerjiyi iade eden rahatlığı ve akıllı DISC butonunu birleştiren teknik özellikleriyle beraber, fütüristik tarzıyla da son derece şık. IGNITE DISC Sleeve modeli aynı zamanda PUMA’nın Kreatif Direktörü Rihanna’nın da tercihi.

EN İYİLER İÇİN ÜRETİLDİ. EN İYİLER GİYİYOR.

PUMA IGNITE DISC ise PUMA’nın 2015’e damgasını vuran IGNITE koşu ayakkabılarındaki üstün köpük teknolojisini, DISC Sistemi ile buluşturuyor. Her saniyeye önem veren koşucuların ayakkabılarını çabucak giyip hemen koşuya başlamasını sağlayan DISC Sistemi’nin yanı sıra, tabanda yer alan IGNITE köpük teknolojisi koşarken verilen enerjiyi koşucuya iade ediyor. Dünyanın En Hızlı Adamı Usain Bolt, şu yorumlarda bulunuyor: “Hayatım hız üzerine kurulu. DISC ayağıma en uygun rahatlığı en hızlı sürede sağlıyor. İster pistte, ister antrenmanda, her saniye benim için çok önemli. DISC butonunu tek bir çevirişimle son derece rahat ve koşuya hazır oluyorum.”

PUMA IGNITE Disc Sleeve ve IGNITE Disc ayakkabılarını tüm Puma Mağazaları’ndan satın alabilirsiniz.

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