Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Puigdemont: "İspanya'da faşizm hala canlı"

    Puigdemont: "İspanya'da faşizm hala canlı"

    BRÜKSEL (AA)
    08.11.2017 - 00:02 | Son Güncelleme:

    Katalonya Özerk Yönetiminin eski Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya bağımsızlık girişiminin ardından İspanya hükümetinin attığı adımları eleştirerek, "İspanya'da faşizm hala canlı. İspanya hükümeti utanmak nedir bilmiyor. Faaliyetlerinde faşist unsurlara fütursuzca yer veriyor." dedi.

    Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Katalonya yerel yönetimi üyelerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. 

    Tehditler karşısında boyun eğmeyeceklerini belirten Puigdemont, değerlerinden ve bağımsız bir Katalonya'dan asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

    Puigdemont, "Tek yol demokrasi, İspanya'nın yolu ise şiddetten geçiyor. Biz demokrasi ve seçimler olan kendi yolumuzdan gideceğiz." ifadesini kullandı. 

    "Avrupa daha ne kadar görmezden geleceksin?" 

    Katalonya'nın ancak kendisini yöneterek ilerleyebileceğini kaydeden Puigdemont, Avrupalı yetkililere de "Avrupa, daha ne kadar durumu görmezden geleceksin? Bu darbeyi, hapislerde kötü muameleye maruz kalan meslektaşlarımızın, seçilmiş temsilcilerin durumunu daha ne kadar görmezden geleceksin?" diye sordu.

    Puigdemont, Avrupa'da hiçbir bölgenin kendi insanları ve siyasi temsilcileri tarafından oylamaya sunulmamış bir özerklik statüsüyle yönetilmediğini belirtti. 

    "İSPANYA'DA FAŞİZM HALA CANLI" 

    Katalonya'nın yıllarca İspanyol baskısı ve diktatör rejimler tarafından yönetildiğini belirten Puigdemont, Katalonya temsilcilerinin bu rejimler altında baskıya maruz kaldığını, sürgüne yollandığını ve infaz edildiğini kaydetti. 

    Katalonya'nın 130'uncu başkanı olduğunu ifade eden Puigdemont, özerklik statüsünün geçmişten gelen bir anayasayla belirlendiğine dikkati çekti. 

    Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Puigdemont, "İspanya'da faşizm hala canlı. İspanya hükümeti utanmak nedir bilmiyor. Faaliyetlerinde faşist unsurlara fütursuzca yer veriyor." yorumunu yaptı. 

    Etiketler: Carles Puigdemont
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri