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    Puigdemont bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmiyor

    Özge DÜZGÜN, DHA
    23.01.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Katalanların görevden alınan lideri Carles Puigdemont, Madrid hükümetinin bütün tehditlerine karşın, yeni bir hükümet kuracağına ilişkin kararlılığını bir kez daha yineledi. İspanyol bir yargıç da Puigdemont’un tutuklama emrini yeniden çıkarmayı reddetti.

    KOPENHAG Üniversitesi’nde Katalonya konulu bir tartışmada konuşan Puigdemont, “Madrid’in tehditlerine rağmen otoriterimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.
    55 yaşındaki siyasetçi, “Yakında yeni bir hükümet kuracağız. Baskıları sona erdirmenin ve Katalonya için politik bir çözüm bulmanın zamanı geldi” dedi.
    Özerk Katalonya Bölgesi Başkanı Roger Torrent, Puigdemont’un Katalonya’nın bölgesel yönetimine bir kez daha başkanlık etmek için adaylığının, ayrılıkçı liderin, Katalonya’nın bağımsızlığındaki rolünden dolayı, İspanya’da ceza davası açılmasına karşın kesinlikle meşru olduğunu söyledi.

    DÖNERSE TUTUKLANACAK
    Puigdemont, İspanyol savcıların, başarısız bir bağımsızlık mücadelesinden bu yana sürgünde bulunduğu Belçika’yı terk ederse, tutuklama emrini yeniden çıkaracaklarına ilişkin tehditlerine karşın, Danimarka’ya giderek toplantıya katıldı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Pablo Llarena ise savcıların bu talebini reddetti.
    ‘Ayaklanma, kışkırtma ve kamu fonlarının kötüye kullanımı’yla suçlanan Puigdemont, İspanya’ya geri dönerse tutuklanacak.

    Etiketler: Carles Puigdemont , avrupadan haberler
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