Pudingle yapabileceğiniz 4 tatlı tarifi

PUDİNGLİ EKMEK TATLISI
Şöyle güzel hafif bir nostalji yapayım diyorsanız bu tatlı tarifi tam size göre.
Malzemeler
İnce kıyılmış badem ve Antep fıstığı, 2 paket vanilyalı puding, 1 su bardağı süt, 4 su bardağı vişne suyu, 1 paket tuzsuz etimek.
Yapılışı
Bir tepsiye bir sıra etimek dizin. Vişne suyunu, sütü, pudingi bir tencerede orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Yaptığınız karışımın bir kısmını etimeklerin üzerine dökün ve daha sonrasında etimeklerin üzerine dizin. Ve kalan pudingi tekrardan üzerine dökün. Bir süre dolapta soğutun; ardından ince kıyılmış Antep fıstığı ve bademi üzerine dökün.
VİŞNELİ PUDİNG TATLISI
İşte aşırı seveceğiniz, oldukça kolay pudingle yapılan bir tatlı tarifi.
Malzemeler
1 paket vanilyalı puding, 400 mililitre vişne suyu, bir miktar hindistancevizi, bitter çikolata, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nişasta, 2 tatlı kaşığı un, 1 paket vanilya, 5 su bardağı süt.
Yapılışı
Vişne suyu, vanilyalı puding ve tereyağı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba koyun. Kabı kısık ateşte karıştırın ve kıvama getirin. Kıvama geldiğinde tereyağını ekleyin ve muhallebi tepsisine dökün. Başka bir kapta vişne suyu ve pudingi karıştırın. Bu vişne sosunu pudingin üzerine dökün. İsteğe göre hindistancevizi ve damla çikolata serpin.
ÇİLEKLİ PUDİNG TATLISI
Puding yiyeyim ama meyve de olsun diyorsanız bu tatlı tarifi tam size göre.
Malzemeler
1 çorba kaşığı margarin, 1 paket vanilya, yarım su bardağı toz şeker, 2 kaşık tepeleme un, 500 gram çilek, 2 su bardağı süt.
Yapılışı
Çilekleri temizleyin ve bir tencerede şeker, un, süt ve nişastayı pişirin. Kaynadıktan sonra yağı ekleyin ve bir süre pişirmeye devam edin. Kâselere hazırladığınız pudingi dökün ve aralarına çilek koyun. Kalan pudingi tekrardan kâselerinize boşaltın.
BEBE BİSKÜVİLİ MEYVELİ PUDİNG
Hafif bir şey denemek isterseniz bu tarif tam size göre.
Malzemeler
Muz veya çilek, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı nişasta, 2 yumurta sarısı, 3 çorba kaşığı un, 200 mililitre (1 kutu) krema, 1 adet en küçük paket bebe bisküvisi, 1 litre süt.
Yapılışı
Bebe bisküvisini blender’da çekin veya iyice ezin. Muz veya çileğinizi doğrayın. Nişasta, yumurta, un, süt ve şekeri bir kapta pişirin. Muhallebiyi ılımaya bırakarak vanilya ve krema ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kâselere pudinginizi koyun ve blender’da çektiğiniz bisküvileri üstüne ekleyin. Meyveleri koyun ve tekrar bisküvi ekleyin. Afiyet olsun!
TATLININ YANINDA BİR DE ŞİFALI IHLAMUR ÇAYINA NE DERSİNİZ?
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