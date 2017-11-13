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    PUBG’nin yapımcısından yeni bir oyun daha

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:08 | Son Güncelleme:

    Player Unknown’s Battlegrounds’ın (PUBG) yapımcısı Bluehole, yeni bir MMORPG oyunu tanıttı.

    PUBG’nin, yakaladığı başarının ardından uzun süre yeni oyun çıkarması beklenmeyen Bluehole, Ascent: Infinite Realm (A:IR) isimli MMORPG oyununu tanıttı. Yeni oyun PUBG ile tamamen farklı olacak. Steampunk ve fantastik ögeleri bir araya getiren Bluehole, oyuncularına hem realm’ler arası, hem de oyuncular arası savaş imkan sağlayacak. Oyunu yayınlayacak şirket ise Black Desert Online’ı sunan Kakao Games oldu.

    PUBG’nin yapımcısından yeni bir oyun daha

    Kapalı betası 2018 içerisinde başlayacak olan A:IR’de hem savaşmak için, hem de yolculuk için araçlar bulunacak. Oyunda büyük çaplı savaşların gerçekleşeceği hem hava, hem de kara alanları bulunacak. Bu savaşlarda kullanıcılar Mech kullanabilecek. Şirket oyunda çok sayıda kişiselleştirme seçeneği bulunacağını da açıkladı. Oyun büyük ölçüde havada gerçekleşecek. Oyunun dünyasında makineler ve büyüler hakim olacak. A:IR’in dünyası büyük ölçüde dikey düzlemde şekillenecek.

    PUBG’nin yapımcısından yeni bir oyun daha

    Oyunda bulunan Realm vs Realm (RvR) modunda birbirinden farklı fantastik uçan taşıtları kullanarak, franksiyonumuzun diğerlerine üstün gelmesini amaçlanıyor. Bu modda isteyen oyuncular savaşa Mech veya uçaksavar kullanarak karadan da katılabilecekler. A:IR’in, MMORPG tarafında pek bilgi bulunmasa da, beş sınıf içerisinden seçim yapabileceğimizi söyleyen Bluehole, oyunun fiyatı hakkında bir açıklama yapmadı.

    Etiketler: PUBG yapımcısından yeni oyun
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