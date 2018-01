PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?

Mart ayından bu yana Steam'de bütün rekorları kıran PUBG geçtiğimiz ay Xbox One'a çıkmıştı. Daha sonra akıllara PS4'e ne zaman çıkacağı gelmişti. Oyunu evrensel bir markaya dönüştürmek isteyen PUBG'nin CEO'su Chang Han Kim açıklama yaptı. Açıklamada oyunun PS4 versiyonunun neden bu kadar geciktiğini açıkladı. Kim, Microsoft ile yapılan özel anlaşmadan dolayı PUBG'nin belli bir süre PC ve Xbox One'a özel olarak kalacağını belirtti. Microsoft geçmişte bu tarz bir anlaşmayı Rise of the Tomb Raider ile de yapmıştı. Bu anlaşma kapsamında Rise of the Tomb Raider 1 yıl boyunca Microsoft'ta kalmıştı.

PUBG'nin PS4'e çıkması için tek engel Microsoft değil. Xbox One'da PC'de olduğu gibi erken erişim ve test sistemleri bulunuyor ama PS4'te böyle bir sistem bulunmuyor. Bu yüzden oyun tam olarak hazır olmadığı sürece Sony'den onay alamıyor. Yani PUBG büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl PS4 sahipleri ile buluşacak.