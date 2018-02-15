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    PUBG Mobil'in fragmanı yayında!

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 07:25 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında gelen PUBG'nin mobil versiyonunun ilk tanıtım videosu yayınlandı.

    Geçtiğimiz yıl büyük bir başarı yakalayan PUBG'nin mobil versiyonu Çin'de yayınlandı. Ancak Türkiye'deki oyuncular için halen müjdeli bir haber yok. Sadece VPN üzerinden indirilebilir ve oynanabilir diye tahmin ediliyor. 

    PUBG Mobil için de yeni bir trailer yayınlandı. Fragmanın sinematik bir şekilde hazırlandığı görülüyor. Tencent Games tarafından paylaşılan Live Action fragmana göre bilgisayar versiyonunundaki silahlar ile Mobil versiyonundaki silahlar eşleşiyor. Fragmanın başında, oyuncular önce bir haritaya bakıyor ve ardından uçaktan atlıyorlar. Fragmandan görüldüğü kadarıyla ana harita Mobil sürümde de mevcut. Ancak Çöl Haritası görünmüyor. 

     

    Etiketler: Fragman
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