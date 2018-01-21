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PUBG için özel klavye yaptılar! Yoğun ilgi var

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 07:03 | Son Güncelleme:

Son günlerin en popüler oyunlarından biri olan PUBG'ye (PlayerUnknown’s Battlegrounds) olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Öyle ki PUBG için özel klavye bile üretildi!

Çinli bir şirket olan Varmilo, PUBG özel klavye modeli ile herkesin dikkatini çekti. Varmilo tarafından üretilen bu klavye, boşluk tuşunda oyunda birinci olanların karşılaştığı mesajla sizleri karşılıyor. Çorba paranız bu klavye sayesinde çok daha rahat çıkabilir de demek istiyor olabilirler. Son derece farklı bir tasarım çizgisine sahip olan ürün, siyah, beyaz ve sarının kombinasyonu renk paletiyle hayli eğlenceli görünüyor.

PUBG için özel klavye yaptılar Yoğun ilgi var

Mekanik bir model olan The Chicken Dinner modeli, klavye üzerindeki simgeleri ve tuşları tamamen PUBG’ye özel olarak tasarlamış. Tamamen PUBG tuş kombinasyonu üzerinden giden bu mekanik klavye, sadece bu oyunda efektif kullanılmak üzere yapılmış.

Mechanics Keyboards üzerinde 131 ve 169 dolar arasında değişen fiyatlarıyla Chicken Dinner sahip olmak isteyebileceğiniz bir ekipman olabilir. Klavyelerin fiyatlarıyla kullanılan mekanik anahtar ve boyutlara göre değişiyor.

Etiketler: oyun , PlayerUnknown’s Battlegrounds , oyuncu klavyesi
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