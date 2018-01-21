PUBG için özel klavye yaptılar! Yoğun ilgi var

Çinli bir şirket olan Varmilo, PUBG özel klavye modeli ile herkesin dikkatini çekti. Varmilo tarafından üretilen bu klavye, boşluk tuşunda oyunda birinci olanların karşılaştığı mesajla sizleri karşılıyor. Çorba paranız bu klavye sayesinde çok daha rahat çıkabilir de demek istiyor olabilirler. Son derece farklı bir tasarım çizgisine sahip olan ürün, siyah, beyaz ve sarının kombinasyonu renk paletiyle hayli eğlenceli görünüyor.







Mekanik bir model olan The Chicken Dinner modeli, klavye üzerindeki simgeleri ve tuşları tamamen PUBG’ye özel olarak tasarlamış. Tamamen PUBG tuş kombinasyonu üzerinden giden bu mekanik klavye, sadece bu oyunda efektif kullanılmak üzere yapılmış.

Mechanics Keyboards üzerinde 131 ve 169 dolar arasında değişen fiyatlarıyla Chicken Dinner sahip olmak isteyebileceğiniz bir ekipman olabilir. Klavyelerin fiyatlarıyla kullanılan mekanik anahtar ve boyutlara göre değişiyor.