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    PUBG erken erişimden 30 milyon oyuncuyla çıktı

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 14:39 | Son Güncelleme:

    PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) geçtiğimiz günlerde erken erişim dönemini tamamladı ve 1.0 sürümü PC kullanıcıları için sunuldu. Oyunun yapımcıları için bu sürümün çıkışı önemli bir başarıyı da temsil ediyor.

    Yapımcısı PUBG Corp. tarafından yapılan açıklamada, oyunun erken erişim sürümünün hem PC'de hem de Xbox One üzerinde 30 milyon oyuncuya ulaştığı söylendi. Geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan oyun, Kasım ayı itibariyle 20 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Sonbaharı oldukça başarılı geçiren oyun 1.5 ayda 10 milyon oyuncu daha kazandı. Blizzard'ın popüler oyunu Overwatch, 30 milyon oyuncuya 11 ay içinde ulaşmıştı. Orijinal Destiny ise yayınlandıktan sonra 8 ayda 20 milyon oyuncuya erişmişti. Bu yıl yayınlanan Destiny 2'nin ise satış rakamları açıklanmadı. 

    PUBG erken erişimden 30 milyon oyuncuyla çıktı

    PUBG'nin arkasına da büyük bir yayıncı olmadan bu denli büyük başarılar elde etmesi de dikkat çekiyor. Daha yeni özellikler kazanmaya devam eden PUBG, Microsoft tarafından Xbox One X ile paket olarak da sunuluyor. Oyunun aynı zaman da ilk etapta sadece Çin'de yayınlanacak özel mobil versiyonu için de çalışmalar sürüyor. 

    Etiketler: PUBG'nin oyuncu sayısı
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