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PUBG bu kez Xbox One'da 4 milyon oyuncuya ulaştı!

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 08:31 | Son Güncelleme:

The Battle Royal'ın piyasaya sürdüğü PUBG, Microsoft'un oyun konsolu Xbox One'da 4 milyon kullanıcıya ulaştı. PUBG Corp, bu başarıyı kutlamak için oyuncularına bonus ödüller dağıtmaya başladı.

Oyunseverlerin en çok oynadığı oyunlar arasında yer alan PUBG, 12 Aralık 2017 tarihinden sonraki 1 ay içerisinde 3 milyon oyuncuya ulaştı. O tarihten sonraki haftalarda katılan oyuncular ile birlikte PUBG, 4 milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyor. 

PUBG Corp, yaşadığı bu başarı sonrası oyuncularına ödüller dağıtmaya başladı. Oyun içindeki yağma kasalarının satın alınması için gerekli olan 30 bin Battle Point'i, Xbox One konsolundan PUBG'yi oynayan kullanıcılarına hediye eden şirketin ödül kampanyası, 31 Ocak saat 12.00'a kadar geçerli. PUBG Corp bu Battle Point'leri, Şubat ayında dağıtmaya başlayacak. 

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