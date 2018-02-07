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    PTT'den dikkat çeken sahte PTT Messenger uyarısı

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bekir Bozdağ tarafından kısa bir bilgilendirme yapılarak tanıtılan PTT Messenger hakkında, PTT A.Ş'den dikkat çeken bir uyarı geldi. PTT'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, sahte PTT Messenger uygulaması hakkında bilgi verilirken, APK dosyalarına özellikle dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

    Yerli WhatsApp olacağı ifade edilen PttMessenger piyasa sürüldüğü ilk dakikadan itibaren sahte APK dosyaları kötü niyetleri insanlar tarafından internete yüklenmeye başladı. PTT ise bu durum üzerine Twitter üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı ve tüm kullanıcıları uyardı.

    Akşam saatlerinde bazı sosyal medya sitelerinde tartışılmaya başlayan, PTT Messenger’ın kopya bir program olduğuna, yerli ve milli kriterlerini karşılamadığına dair iddialara PTT’nin resmi Twitter hesabından açıklama geldi. PTT’nin çeşitli internet sitelerinde dolaşan ve PTT Messenger olduğu iddia edilen uygulamanın ise PttMessenger ile ilgisi bulunmadığı belirtildi.


     

     

    Etiketler: ptt , son dakika
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