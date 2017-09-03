PTT ve kargolar yarın (pazartesi) açık mı? PTT ve kargolar ne zaman açılacak?

PTT AŞ, iş yerlerindeki mesai saatlerini idari tatil günlerini dikkate alarak düzenledi. Buna göre, PTT çalışanları Kurban Bayramı’nın sona ermesinin ardından mesaiye başlayacak. PTT işlemlerini 5 Eylül Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirebilecek.



PTT TATİL TAKVİMİ



28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık,

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı



KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Aciliyeti bulunan gönderilerini planlamak ya da bu gönderilerini almak isteyen vatandaşlar ise kargoların işleyişini merak ediyor. İşte kargo şirketlerinin mesai takvimi!

Aras Kargo: 30 Ağustos itibariyle tatile girecek olan kurum, 05 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

MNG Kargo: Bayram, tatil ve cumartesi günleri hizmet vermemektedir. MNG Kargo, diğer günler 21.00'a kadar hizmet vermektedir.

Sürat Kargo: 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan kurum, 31 Ağustos arefe günü yarım gün hizmet verecek.

Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos itibariyle kapalı olacak olan kurum, 05 Eylül tarihi itibariyle hizmet verebilecek.

TNT Kargo: 30-31 Ağustos tarihlerinde kargo kabul eden ancak dağıtım yapmayan firma, bayram boyunca hizmet vermemektedir.

PTT Kargo: Kurum, 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yalnızca 31 Ağustos tarihinde hizmet verecek.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.