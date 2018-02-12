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    PTT tebligat sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 19:26 | Son Güncelleme:

    PTT tebligat sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce vatandaş tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. PTT aracılığıyla bulundukları yerden kargo yoluyla teslimat yapan vatandaşlar, PTT tebligat sorgulama işlemiyle birlikte, kargolarının durumunu sorgulayabiliyorlar. Peki, PTT tebligat sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    PTT tebligat sorgulama işleminin detayları, kargo yoluyla arkadaşlarına ve ya dostlarına teslimat yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. E-Devlet yolula PTT tebligat sorgulama işlemi oldukça kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Peki, PTT tebligat sorgulama işlemi nasıl yapılır?

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    Bu hizmeti kullanarak, kayıtlı yurtiçi ve yurtdışı gönderilerin durumunu takip edebilirsiniz.

    Kargo, APS Kurye, Taahhütlü, Tebligat, Telgraf, yurtiçi/yurtdışı kayıtlı mektup postası gönderileri, koli, APG ve TURPEX gönderileri alıcısına teslimine kadar geçtiği her sevk noktasında kayıt altına alınmaktadır. Aşağıdaki alana gönderinizin barkod numarasını girerek takip işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    PTT tebligat sorgulama işlemi nasıl yapılır

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    Etiketler: son dakika
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