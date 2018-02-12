PTT tebligat sorgulama işleminin detayları, kargo yoluyla arkadaşlarına ve ya dostlarına teslimat yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. E-Devlet yolula PTT tebligat sorgulama işlemi oldukça kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Peki, PTT tebligat sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-DEVLET'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Bu hizmeti kullanarak, kayıtlı yurtiçi ve yurtdışı gönderilerin durumunu takip edebilirsiniz.

Kargo, APS Kurye, Taahhütlü, Tebligat, Telgraf, yurtiçi/yurtdışı kayıtlı mektup postası gönderileri, koli, APG ve TURPEX gönderileri alıcısına teslimine kadar geçtiği her sevk noktasında kayıt altına alınmaktadır. Aşağıdaki alana gönderinizin barkod numarasını girerek takip işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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