PTT personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından istihdam edilecek 2.500 kişilik kadro için başvuru tarihi netlik kazandı. Katıldığı programda soruları yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, PTT personel alımı başvuruları için tarih detayı verdi.



Başvuruları 15 Ağustos 2017 olarak açıklayan Arslan, “2 bin 500 kişiyi bünyemize kattık, temmuz ayı içerisinde mülakatları kazananları açıkladık . Şimdi onlar etap etap başlıyorlar, araştırmaları devam ettikçe de bünyemize tamamen katmış olacağız. Kalan 2 bin 500 ile ilgili de bu ayın 15’i itibariyle başvuruları alacağız.” dedi. PTT personel alım sürecine ilişkin bilgilendirmede de bulunan Arslan, ‘Puan sıralamasına göre, kişiler KPSS puanlarına göre başvuruyor. Sonra onları sıraya diziyoruz ve bu sıralama çerçevesinde mülakata çağırıyoruz. Mülakatları bu sene içerisinde yapıp böylece PTT bünyesine 2500 kişiyi daha dahil etmiş olacağız, toplam 5 bin kişi olacak.” ifadelerini kullandı.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI



a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.



b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.



e)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.



f)Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).



g) Yapılacak”sözlü sınavda” başarılı olmak.



ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.



h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.