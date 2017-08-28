PTT, Noter ve sağlık ocağı bugün açık mı? Noter ve PTT bayramda çalışıyor mu?

Noter, Sağlık Ocağı ve PTT bugün ve bayramda açık mı sorusuna alacakları cevaba göre işlemlerini planlayacak olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki birçok kişinin merak ettiği PTT, Sağlık Ocağı ve Noter bugün ve bayramda çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayram'ında 10 gün boyuncu tüm devlet kurumu idari izinli sayılıyor. İdari tatillerle birlikte 10 gün ilan edilen bayram tatili, tüm kamu çalışanlarını da kapsıyor. Kamu çalışanlarının tatil yapacak olmasıyla birlikte, özel işlerini halledecek olan vatandaşlarda bayramda PTT, noter ve hastanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor.

Kurban bayramı boyunca hastanelerin acil servisleri çalışacak. Noterler ve PTT çalışanları ise, kurban bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlayacak.

BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Bayram tatili dolayısıyla sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.

Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.

Bankaların çalışma programı şu şekilde:



28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık,

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

Dün hükümetin ilan ettiği idari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin verildiğinde devlet memurlarının haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. İdari izin bir nevi kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına gelmektedir. Haliyle özel sektörün de çalışanları için idari izin kararı vermesi gerekir. Devletin aldığı bu karar onları bağlamaz. Özel sektör isterse elemanlarını söz konusu tarihlerde çalıştırabilir.