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    PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    PTT Messenger uygulaması, ilk kez sınır bağlantısında kullanılarak dikkatleri üzerine çekti. Dünya çapında en çok kullanılan anlık iletişim uygulaması Whatsapp'a rakip olarak geldiği duyurulan PTT Messenger, geleneksel iletişim araçlarının piri PTT'nin modern iletişimdeki varlığını ortaya koyacak. Peki, PTT Messenger nasıl indirilecek? İşte, teknolojiyi yakından takip eden vatandaşların merakla araştırdığı PTT Messenger hakkında bazı bilgiler

    PTT Messenger, modern iletişim araçları arasındaki yerini alıyor. Türkiye coğrafyasında iletişimin yüz yıllardır vazgeçilmez bir unsuru olan PTT, posta ve telgraf hizmetini PTT Messenger aracılığıyla dijital çağa uydurmuş oldu. Peki, öncelikle kamu personellerinin, ardından vatandaşların hizmetine açılacak olan PTT Messenger nedir? İşte, 'Yerli Whatsapp' olarak ilan edilen uygulama hakkında bazı bilgiler

    İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından Zeytin Dalı Operasyon merkezine canlı bağlantı için kullanılan PTT Messenger, vatandaşların da araştırdığı uygulama oldu. Milli mühendislik ürünü olarak üretilen ve milyonlarca kişinin görüntülü ve yazılı olarak anlık mesajlaşmasına imkan tanıyan PTT Messenger, popüler anlım mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a rakip olacak.

    Milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak kullanılabilecek PTTMessenger'ın, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olduğu için güvenli iletişimle dışa bağımlılığı gidermesi amaçlanacak. Uygulama ile dosya ve medya gönderimi yapılabilecek, lokasyon paylaşımı da gerçekleştirilebilecek.

    ÖNCELİKLE KAMU ÇALIŞANLARI DENEYECEK

    Bir süre önce resmi sayfası üzerinden erişime açık olan PTT Messenger, tanıtımların başlamasıyla birlikte kurumun resmi sayfasından kaldırıldı. Öncelikle kamu görevlileri ve kurumlar arası iletişim için kullanılacak olan PTT Messenger, bu esnada teknik olarak da değerlendirilecek ve ihtiyaca yönelik geliştirilmeye devam edilecek. Testlerin tamamlanmasının ardından ise PTT Messenger vatandaşların erişimine açılacak.

    İLK TANITIM CANLI YAYINDA YAPILDI

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme” dedi.

    Etiketler: ptt , ptt messenger , ptt messenger apk , son dakika
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